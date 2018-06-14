Украина откроет новые визовые центры в 32 странах мира до августа

МИД Украины расширяет географию визовых центров по всему миру

С 15 июня до 1 августа в 32 странах мира Украина откроет новые визовые центры для предоставления услуг иностранцам по оформлению виз.

Как сообщили в Департаменте консульской службы украинского внешнеполитического ведомства, до августа должны открыть 56 визовых центров.

Они будут размещены в следующих городах: Алжир (Алжир), Луанда (Ангола), Дакка (Бангладеш), Ханой, Хошимин (Вьетнам), Аккра (Гана), Аддис-Абеба (Эфиопия), Каир (Египет), Хараре (Зимбабве), Бенгалуру, Дели, Калькутта, Мумбай, Ченнай (Индия), Джакарта (Индонезия), Багдад, Эрбиль (Ирак), Тегеран (Иран), Амман (Иордания), Яунде (Камерун), Найроби (Кения), Пекін, Гуанчжоу, Шанхай (Китай), Эль-Кувейт (Кувейт), Киншаса (ДР Конго), Абиджан (Кот-д’Ивуар), Бейрут (Ливан), Куала-Лумпур (Малайзия), Рабат (Марокко), Абуджа (Нигерия), Абу-Даби, Дубай (ОАЭ), Исламабад, Карачи, Лахор (Пакистан), Кейптаун, Претория (Южная Африка), Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург (РФ), Эр-Рияд, Джедда (Саудовская Аравия), Дакар (Сенегал), Тунис (Тунис), Анкара, Стамбул, Измир (Турция), Кампала (Уганда), Манила (Филиппины), Коломбо (Шри-Ланка).

Информация о датах открытия каждого из центров будет размещена на сайтах соответствующих украинских посольств и консульских учреждений.

Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотокарточек, перевод и копирование документов, оформления полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенного комфорта).

Центры также будут осуществлять техническое сопровождение визовых досье и предоставление содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут лежать на консулах Украины в соответствующих заграничных дипломатических ведомствах.