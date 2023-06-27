Контрнаступление ВСУ: Украина отбила территорий больше, чем Россия захватила во время зимнего наступления — Воллес

27 июня, 15:12
Поделиться:
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ходе освобождения оккупированных территорий Украина отбила территорий больше, чем Россия захватила во время зимнего наступления.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Уоллес отметил, что Украине удалось отбить около 300 квадратных километров своих территорий.

Контрнаступление ВСУ — что известно

Видео дня

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

24 июня Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед.

Читайте также:
Сирил Брет
Сирил Брет
Контрнаступление началось. Почему именно сейчас, с какой целью и каким будет результат

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины взяли под контроль село Ривнополь Великоновоселовского района в Донецкой области, которое было оккупировано россиянами. Этот населенный пункт освободили бойцы второго механизированного батальона 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Великобритания Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Бен Уоллес

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X