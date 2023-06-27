Контрнаступление ВСУ: Украина отбила территорий больше, чем Россия захватила во время зимнего наступления — Воллес 27 июня, 15:12 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ходе освобождения оккупированных территорий Украина отбила территорий больше, чем Россия захватила во время зимнего наступления.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Уоллес отметил, что Украине удалось отбить около 300 квадратных километров своих территорий.

Контрнаступление ВСУ — что известно

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23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

24 июня Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины взяли под контроль село Ривнополь Великоновоселовского района в Донецкой области, которое было оккупировано россиянами. Этот населенный пункт освободили бойцы второго механизированного батальона 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.