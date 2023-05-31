«Нарушение международного права». МИД Украины резко осудил попытку запуска военного спутника КНДР 31 мая, 15:17 Обеспокоенность Киева также вызывают заявления о повторных запусках в ближайшее время (Фото:KCNA через REUTERS)

Украина решительно осуждает попытку запуска Северной Кореей ракетоносителя с целью вывода на орбиту военного спутника. Об этом сообщил МИД.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Пхеньян укотре вдається до дій, що дестабілізують ситуацію в регіоні та порушують міжнародне право. Стурбованість Києва також викликають заяви про повторні запуски найближчим часом, йдеться в повідомленні.

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МЗС наголошує, що ракетні запуски балістичних технологій, які запускає КНДР та продовження північнокорейських ракетної і ядерної програм є грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН.

Україна закликає посилити зусилля міжнародної спільноти щодо тиску на Пхеньян задля забезпечення стабільності і безпеки на Корейському півострові.

31 травня КНДР заявила про втрату свого військового розвідувального супутника під час спроби його запуску в космос. Країна також заявила про намір здійснити другий запуск у найближчому майбутньому.



