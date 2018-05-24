Украина опубликовала расширенный список санкций против России

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Санкции синхронизированы с США

Санкции синхронизированы с США

Украина опубликовала обновленные санкционные списки против России.

Всего под украинские санкции попали 1748 физических и 756 юридических лиц

Среди новых физических лиц, которых включили в перечень, есть российские бизнесмены, ряд кадровых российских военных, руководители российских СМИ, а также члены органов "власти" оккупированного Крыма и Донбасса.

Министерству иностранных дел поручили проинформировать органы Евросоюза, США и других государств о введении санкций, а также поднять перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, 2 мая СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России, а также вопрос продления уже существующих. 

Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

 

 

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