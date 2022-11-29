Байден назвал помощь Украине и борьбу с COVID-19 приоритетами Конгресса
Джо Байден (Фото:Tom Brenner/Reuters)
Президент США Джо Байден во вторник, 29 ноября, заявил, что помощь Украине и средства на борьбу с COVID-19 — главные приоритеты Вашингтона.
Как сообщает агентство Reuters, Байден созвал встречу с лидерами Конгресса для обсуждения приоритетов законодателей на оставшуюся часть года.
Ранее AP писало, что глава Белого дома попросил Конгресс выделить более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.
Запрос включает $21,7 млрд на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, $14,5 млрд на гуманитарную помощь и поддержку работы украинского правительства, $900 млн на здравоохранение и поддержку проживающих в США украинцев и $626 млн на ядерную безопасность. Запрос администрации Байдена также предусматривает выделение $9,25 млрд на подготовку к возможному всплеску COVID-19.
По состоянию на 23 ноября, администрация Байдена выделила Украине более 19,7 млрд долларов помощи в сфере безопасности.