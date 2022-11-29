Байден назвал помощь Украине и борьбу с COVID-19 приоритетами Конгресса

29 ноября, 18:32
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Джо Байден (Фото:Tom Brenner/Reuters)

Джо Байден (Фото:Tom Brenner/Reuters)

Президент США Джо Байден во вторник, 29 ноября, заявил, что помощь Украине и средства на борьбу с COVID-19 — главные приоритеты Вашингтона.

Как сообщает агентство Reuters, Байден созвал встречу с лидерами Конгресса для обсуждения приоритетов законодателей на оставшуюся часть года.

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Ранее AP писало, что глава Белого дома попросил Конгресс выделить более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.

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Запрос включает $21,7 млрд на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, $14,5 млрд на гуманитарную помощь и поддержку работы украинского правительства, $900 млн на здравоохранение и поддержку проживающих в США украинцев и $626 млн на ядерную безопасность. Запрос администрации Байдена также предусматривает выделение $9,25 млрд на подготовку к возможному всплеску COVID-19.

По состоянию на 23 ноября, администрация Байдена выделила Украине более 19,7 млрд долларов помощи в сфере безопасности.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Джо Байден Конгресс США Украина-США Поддержка Украины Covid-19 Война России против Украины

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