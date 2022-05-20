Украина достаточно эффективно использует американские гаубицы — Пентагон 20 мая, 07:09 Цей матеріал також доступний українською По данным Пентагона, большинство американских гаубиц находится на передовой (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com)

В Пентагоне заявили, что украинские военнослужащие достаточно эффективно используют американские гаубицы М777.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, большинство из гаубиц находится на передовой.

«Большинство гаубиц, которые мы прислали… находятся на передовой в разных местах Украины, и украинцы их используют и используют достаточно эффективно», — отметил он.

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По словам представителя Пентагона, артиллерия оказалась критически важным элементом для украинских сил в битве за Донбасс.

Когда стало ясно, что основные боевые действия развернутся на Донбассе, появилось и понимание, что результат боя в значительной степени будет зависеть от артиллерии и дальнего огня, добавил Кирби.



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