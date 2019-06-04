Украина объяснила, почему РФ нарушает конвенцию о финансировании терроризма 4 июня, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Lana Zerkal / Facebook Представитель Украины Жан-Марк Тувенан Lana Zerkal / Facebook

Представитель Украины в Международном суде профессор Жан-Марк Тувенан объяснил, почему РФ нарушает свои обязательства в рамках Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Фрагменты из выступления Тувенана в суде опубликовала заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

В частности, представитель Украины подчеркнул, что Россия не обеспечила расследование фактов в отношении лиц, которые были или есть подозреваемыми в финансировании терроризма в Украине. Россия также не начала уголовные дела в отношении этих лиц.

Россия обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. Украина просила помощи России в соответствии с настоящей статьей, но тщетно.

Также Россия обвиняется в серьезном нарушении своих обязательств по статье 18 Конвенции о сотрудничестве с Украиной в предотвращении финансирования терроризма.

«Это злоупотребления в суде: бездействие, пассивность, недомолвки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества; такое поведение является явным нарушением обязательств России в рамках Конвенции», — заявил представитель Украины в суде.

Тувенан добавил, что Украина не просит суд вынести решение о том, что Россия осуществила акт агрессии против нее. Украина подала иск против России «только» за нарушение международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

3 июня в Международном суде ООН в Гааге начались устные слушания по делу Украина против России.

Киев обвиняет Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в связи российской агрессией на Донбассе. И в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за преследования крымскотатарских активистов на оккупированном РФ полуострове Крым.