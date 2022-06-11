«Образец для Запада». Социолог Евгений Головаха назвал сильные и слабые стороны украинцев 11 июня, 08:06 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный с NLAW на позиции рядом с фронтом недалеко от Бахмута, 5 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Евгений Головаха, директор Института социологии НАН Украины, в интервью НВ описал сильные и слабые стороны украинцев.



Он высоко оценил национальную устойчивость соотечественников — способность граждан определенной страны выдерживать проблемы, невзгоды и конфликты, которые могут произойти в этой стране.

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«Я исследовал этот вопрос еще до войны и по комплексу разных показателей продемонстрировал, что уровень национальной устойчивости украинцев достаточно высок, даже несмотря на то, что у них есть негативные оценки многих явлений. Иными словами, украинцы при том, что были большими скептиками по отношению к нынешней ситуации и перспективам, сохраняли высокий уровень устойчивости и адаптивности», — рассказал Головаха.

По его словам, если война затянется, от этого показателя будет зависеть, выдержат ли украинцы огромную напряженность и существенные недостатки военного времени и смогут ли они бороться за победу.

«Учитывая все, считаю, что Украина может долго сопротивляться и служить для Запада образцом того, как нужно бороться за свою страну и свои ценности», — заявил социолог.

Слабой стороной украинцев Головаха назвал «неспособность к организованному насилию», добавив, что не знает, действительно ли это слабая сторона с точки зрения гуманизма и цивилизации.

«Этим мы слабее россиян, поэтому нам труднее. Иными словами, если будет команда, россияне будут совершать организованное насилие, несмотря на какие-либо моральные, гуманистические или другие предостережения. Украинцы так не умеют. Нам приходится противостоять только российской армии, а россияне могут бороться со всеми и с мирным населением также, что мы уже увидели на оккупированных территориях», — объяснил он.

Социолог назвал россиян имперским народом, унаследовавшим традиции Золотой Орды «с ее жестокостью, абсолютным безразличием к любым проблемам гуманизма и умением организовывать насилие любого масштаба».

«Украинцы этому не научились, потому что были вне Орды. И здесь у нас будет проблема, потому что жестокости нам для войны, может, немного не хватает», — считает Головаха.

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