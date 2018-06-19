19 июня 2018, вторник

Украина обратилась к ООН с просьбой обеспечить доступ врачей к политзаключенным в России

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Cписок украинских политзаключенных передан Генсеку ООН

Cписок украинских политзаключенных передан Генсеку ООН

Посол Украины Юрий Клименко обратился к ООН с просьбой обеспечить доступ врачей к украинским политзаключенным, удерживаемым в России.

Об этом сообщается на странице Постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Twitter.

"Поскольку каждый час имеет решающее значение для находящихся в РФ украинских политзаключенных, состояние здоровья которых ухудшается, обращаемся к спецдокладчику ООН найти пути обеспечения их права на здоровье и доступа к ним независимых врачей", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, "миллионы украинских граждан в условиях российской оккупации лишены возможности реализации своего права на здоровье".

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что передал список украинских политзаключенных Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"Провел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком - братом политзаключенного Николая Карпюка, отбывающего незаконное наказание в РФ. Один из списка узников Кремля, который мы только что передали Генсекретарю ООН. Делаем все возможное для его освобождения. Давление на Россию не будет прекращаться!" - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Россия удерживает свыше 150 политзаключенных. Госдеп потребовал от Кремля освободить пленников.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявлял, что пока будет продолжаться Чемпионата мира по футболу, Россия может согласиться на очередной обмен пленными, чтобы создать "положительный имидж страны".

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