Могли подорвать поддержку Киева. Украина обеспокоена тайными переговорами между экс-чиновниками США и Россией — NBC News 8 июля, 10:24 Флаги России и США (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Украина обеспокоена тайными переговорами бывших чиновников США с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими российскими деятелями, опасаясь, что такие дискуссии могли подорвать поддержку Киева Вашингтоном, в том числе и позицию по вступлению в НАТО.

Об этом заявил украинский чиновник в комментарии NBC News, добавив, что Киев «внимательно следит за публикациями и комментариями относительно тайной встречи».

«Учитывая то, что эти материалы появились в СМИ незадолго перед вильнюсским саммитом, возникает вопрос, не связана ли жесткая позиция Вашингтона относительно приглашения Украины в НАТО с этими закулисными консультациями», — заявил чиновник.

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Телеканал сообщал, что в апреле бывшие высокопоставленные чиновники национальной безопасности США провели тайные переговоры с россиянами, близкими к Кремлю, включая Лаврова.

Отмечается, что администрация Байдена была проинформирована, но не руководила переговорами, которые имеют целью проложить путь для того, чтобы «положить конец войне в Украине».

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Один из участников встречи, бывший президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас, объяснил свое решение встретиться с Лавровым «ценными возможностями сохранить каналы коммуникации открытыми в те моменты, когда официального взаимодействия либо не существует, либо оно является непродуктивным, а ставки высоки».

Он добавил, что такого рода переговоры «имеют наилучшие шансы быть полезными, если они остаются конфиденциальными».

После обнародования информации о встрече Лаврова с несколькими бывшими американскими дипломатами встал вопрос о том, не противоречат ли они позиции администрации Байдена о том, что никаких «закулисных соглашений» с Москвой относительно будущего Украины не будет заключено.

Министерство иностранных дел России подтвердило, что Лавров в апреле встретился с членами Совета по международным отношениям, но заявило, что на повестке дня не было мирного плана для Украины, утверждая, что участники «обсудили более широкий круг международных вопросов».

«Сообщения о тайных переговорах по Украине… с американской стороной не соответствуют действительности. Это фейк», — сообщила в Telegram пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Украинский чиновник, комментируя встречу с Лавровым, также подчеркнул, что министр и другие руководители российского правительства остаются под санкциями США.

«Есть место для правовой оценки законности такой встречи с подсанкционным лицом», — сказал чиновник.

Правительство США и другие страны ввели санкции против Лаврова, российского диктатора Владимира Путина и других россиян в феврале 2022 года, ссылаясь на «неоправданное, неспровоцированное и преднамеренное вторжение России в Украину».

Санкции заморозили активы россиян в Соединенных Штатах и запретили гражданам США вести с ними деловые операции. Запрета разговаривать или встречаться с российскими официальными лицами при этом нет.

Ранее представитель Госдепа США сообщил, что Белый дом не санкционировал «тайные» переговоры и добавил, что Вашингтон продолжит передавать оружие ВСУ, чтобы украинцы «могли вести переговоры с позиции силы, когда посчитают, что время пришло».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом знал о «тайных переговорах» бывших чиновников США с близкими к Кремлю известными россиянами и главой российского МИД Сергеем Лавровым.