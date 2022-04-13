«Отчаянно нужно оружие». Чтобы Украина победила, США должны немедленно исправить свои ошибки и стать более щедрыми — The Atlantic 13 апреля, 18:26 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий держит ракетный комплекс Javelin (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

Хорошо вооруженные украинцы способны разбить российскую армию. Впрочем, для этого Америке следует щедрее делиться вооружением и военным опытом и не повторять ошибок прошлого — The Atlantic.

Относительно короткая, но кровопролитная война в Украине вступает в четвертую фазу, констатирует в своей статье для американского журнала The Atlantic Элиот Коэн, профессор Школы углубленных международных исследований при Университете Джона Хопкинса, который с 2007-го по 2009 год был советником Госдепартамента США. На первой фазе Россия пыталась свергнуть правительство Владимира Зеленского и за три дня захватить страну. На второй — отсечь восток страны и столицу с помощью бронетанковых атак. Во время третьей фазы агрессор потерпел поражение на севере Украины, отвел свои разбитые силы и сгруппировал войска в юго-восточных и южных областях Украины, чтобы их завоевать. Следующий, четвертый этап войны может быть решающим, предполагает Коэн.

Видео дня

При этом от исхода войны в Украине многое зависит. В частности, будущее европейской стабильности и процветания. Если Украине удастся сохранить свою свободу и территориальную целостность, это сдержит Россию. Если нет, возрастут риски войны между Россией и НАТО, а также вероятность того, что Москва посягнет на другие территории у своих южных и западных границ.

На кону также ценности. «Абсолютная жестокость и ничем не обоснованная агрессия России в сочетании с ложью, одновременно зловещей и смешной, поставили под угрозу то, что осталось от глобального порядка и норм межгосударственного поведения», — пишет Коэн. Если Россия потерпит поражение на поле боя и экономический хаос внутри страны, эти ценности могут быть частично восстановлены. Однако, если режиму российского диктатора Владимира Путина все это сойдет с рук, для их восстановления потребуется поколение или даже больше.

Среди факторов, которые привели к нынешнему положению вещей Коэн называет немецкую политику «жадности и наивности», которую Берлин позиционировал как протягивание Москве руки к примирению. А также бестолковая политика США с игнорированием разделений в Европе и уничтожения городов и гражданского населения в Сирии. Впрочем, важно сосредоточиться на текущей ситуации и не допустить новых ошибок. Неправильно говорить, что ситуация на поле боя зашла в тупик, и это может затянуться на годы. Безотлагательно нужны решительные действия, чтобы изменить баланс между дорогостоящим успехом и бедствием, подчеркивает Коэн.

Поскольку боевые действия перемещаются на открытые местности, где партизанская тактика и ручные противотанковые и зенитные ракетные комплексы уже не будут эффективны, украинские защитники оказываются в сложной ситуации. Они максимально мотивированы и являются креативными тактиками. Однако они не супермены, и им отчаянно нужно все оружие, которое может предоставить Запад.

В свою очередь, российские военные проявили себя неумелыми и некреативными в тактическом и оперативном планировании, бестолковыми в стратегии и некомпетентными в базовой логистике и техническом обслуживании. Они могут хорошо делать только две вещи: извергать огромное количество огневой силы и жестоко издеваться над гражданскими. Но, похоже, российская армия понесла значительные потери и может балансировать на грани краха. Отчеты с поля боя говорят о брошенной технике, убийствах офицеров своими же подчиненными, отчаянных попытках затащить молодых парней на военную службу и спецподразделениях для расстрела дезертиров. России так и не удалось установить контроль над воздушным пространством. А брошенные ею в Украину три четверти всех наземных боевых подразделений были вытеснены из одного театра боевых действий и получили жесткий отпор в других. Теперь России неоткуда черпать резервы.

Почему же агрессор все-таки усиливает наступление на востоке и юге Украины? Один из возможных ответов: у Путина, его советников и даже высшего военного командования нет точной информации о происходящем на поле боя. Кроме того, судя по тому, что россияне не заботятся должным образом о своих раненых и бросают убитых, их не тревожит человеческая цена войны. В системе, построенной на лжи и коррупции, они получают или передают ошибочно оптимистичную информацию. Пытаясь перевернуть представление об истине на Западе, теперь они становятся жертвами ими же распространяемой лжи.

«И потому Путин отдаст приказ о наступлении, которое в случае столкновения с хорошо обеспеченным украинским врагом может эффективно уничтожить его собственную армию, — пишет Коэн. — Задача же Запада — убедиться, что ее [армию] постигнет именно такая судьба».

В настоящее время реакция европейских стран ожидаемо неоднородна. Позиции немецких политиков колеблются от несгибаемой до робкой. Великобритания — очень напористая. Польша и страны Балтии — положительно героические, тогда как Венгрия, Австрия и некоторые другие страны занимают амбивалентную позицию или хуже.

Что касается Соединенных Штатов, то они сделали немало правильных шагов: предоставили Украине вооружение — портативные ракетные комплексы, дроны и снаряжение, а также способствовали передаче более тяжелого оборудования — зенитно-ракетных комплексов С-300 из Словакии, которая получит взамен американские комплексы Patriot. Удачными были также заявления президента США Джо Байдена и некоторых его ключевых помощников по поводу права Украины существовать в своих законных границах.

Однако в других аспектах Америка провалилась, считает Коэн. В частности, администрация Байдена не воспользовалась редкой почти единодушной поддержкой Украины в Конгрессе, чтобы выделить еще большую финансовую помощь украинской армии. Она медленно действовала в плане обеспечения украинцев необходимыми видами тяжелого вооружения, переключалась на внутреннюю повестку дня и не пыталась бороться с бюрократической волокитой. Если одни российские банки попали под санкции, то другие — нет. А перед транснациональными корпорациями так и не встал ультиматум: бизнес можно вести либо в США, либо в России, но не в обеих странах.

Соединенные Штаты не смогли принять многие символические меры, имеющие значение во время войны. Если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также европейские лидеры смогли посетить Киев, это мог бы сделать и госсекретарь Энтони Блинкен или вице-президент Камала Харрис. Если другие страны могут возобновлять работу посольств в Украине, это могут сделать и Соединенные Штаты. Вместо того чтобы превращать обращение Зеленского к Конгрессу в исключительное событие, США должны ежедневно искать способы отмечать его мужество и мужество его народа, а также постоянно напоминать американскому народу о том, что стоит на кону в Украине.

Америке следует признать, что теперь именно украинцы, а не Соединенные Штаты являются мировыми экспертами в борьбе с россиянами, считает Коэн. Им следует отбросить сомнения в том, нужны ли Украине самолеты и способна ли она управляться с западным оружием, а вместо этого проявить большую щедрость. Америка также способна поделиться военным опытом, не вступая в войну — как это было перед Перл-Харбором, когда при поддержке правительства США американская волонтерская группа, известная как летающие тигры, была отправлена в Китай, чтобы управлять истребителями P-40 в боях против японских военно-воздушных сил.

Вместо того чтобы отправлять украинских военных на обучение по управлению дронами Switchblade в штат Миссисипи, американских специалистов можно было бы отправить в западноукраинские области или в Польшу. И там министр обороны США должен приветствовать украинцев не звонком в Zoom из своего кабинета в Пентагоне, а похлопать их по плечу прямо в поле и гораздо ближе к их родине.

Война может стать еще более жестокой. Если россияне применят химическое оружие, Соединенным Штатам следует пересмотреть свое нежелание устанавливать запретную зону для полетов над Украиной. Администрация Барака Обамы совершила ужасную ошибку, когда, объявив о применении химического оружия в Сирии красной линией, позже проигнорировала ее нарушение.

«Украинцы и сирийцы жестоко заплатили за это малодушие, — подчеркивает автор. — Но теперь это не делает мудрым или морально оправданным бездействие во имя трусливой последовательности. Применение химического оружия открывает путь к расправе над мирным населением в масштабах, которые действительно являются геноцидом. Если это произойдет, свободный мир должен это остановить».

Профессор Коэн убежден: от того, что сделают Соединенные Штаты и их союзники в ближайшие несколько недель, зависит больше, чем осознает американский народ. Данные свидетельствуют о том, что российская армия может быть полностью разбита, если столкнется с хорошо оснащенными украинскими силами. Хотя после этой войны сама Россия, вероятно, останется параноидальной и изолированной диктатурой, ее можно обезвредить — даже если ее собственная глупость сводит ее в ряды третьеразрядного государства.

Но война войной, а будущее всегда неопределенно. Понятно только то, что отсутствие надлежащей поддержки Украины будет иметь ужасные последствия, и не только для ее героической и страждущей нации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.