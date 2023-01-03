Украина нуждается в поддержке больше, чем когда-либо — Макрон

3 января, 15:31
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Эммануэль Макрон (Фото:Daniel Cole/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Daniel Cole/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что Украина нуждается в поддержке западных стран «больше, чем когда-либо».

Об этом сообщает CNN.

Это заявление Макрон сделал во время встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Париже во вторник, 3 января.

Шведский премьер добавил, что победа Украины имеет «экзистенциальное значение для Европы и для всего мира».

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Кристерссон и Макрон также упомянули о заявке Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Макрон подтвердил, что Швеция может «рассчитывать на поддержку и солидарность Франции», а Кристерссон отметил, что его страна «очень благодарна за решительную поддержку».

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Ранее Макрон заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России. По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

В ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что «денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия — лучшая гарантия мира для Европы и мира».

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Франция Войска РФ Эммануэль Макрон

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