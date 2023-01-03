Украина нуждается в поддержке больше, чем когда-либо — Макрон 3 января, 15:31 Эммануэль Макрон (Фото:Daniel Cole/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что Украина нуждается в поддержке западных стран «больше, чем когда-либо».

Об этом сообщает CNN.

Это заявление Макрон сделал во время встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Париже во вторник, 3 января.

Шведский премьер добавил, что победа Украины имеет «экзистенциальное значение для Европы и для всего мира».

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Кристерссон и Макрон также упомянули о заявке Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Макрон подтвердил, что Швеция может «рассчитывать на поддержку и солидарность Франции», а Кристерссон отметил, что его страна «очень благодарна за решительную поддержку».

Ранее Макрон заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России. По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

В ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что «денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия — лучшая гарантия мира для Европы и мира».