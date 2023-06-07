«Нужно предотвратить будущие войны». Украина не ждет войск НАТО на этой войне — Дмитрий Кулеба

7 июня, 21:27
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Украина не ждет войск НАТО, чтобы положить конец вторжению России, но ждет надежных гарантий безопасности для предотвращения будущих войн.

Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба сообщил, что в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о предстоящем саммите НАТО сказал, что «союзникам имеет смысл сделать решительный шаг к членству Украины».

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«Мы не ждем войска НАТО на земле, чтобы положить конец этой войне. Мы ждем наилучших гарантий предотвращения будущих войн», — написал министр.

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По его словам, всем нужна ясность в отношении членства Украины в НАТО. «Разница между 2008 годом и сегодняшним днем заключается в том, что Украина теперь является ценным активом для Североатлантического союза, а не обузой. Украина сделает НАТО сильнее», — считает Кулеба.

Министр также сообщил, что в разговоре обсуждались устойчивые поставки артиллерийских боеприпасов для обеспечения эффективности наступательных операций ВСУ, от которых зависит «не только будущее Украины, но и будущее евроатлантического сообщества».

Также обсуждался кризис, вызванный разрушением Россией Каховской ГЭС. Кулеба написал, что генсек НАТО завтра проведет в связи с ним экстренное заседание комиссии НАТО-Украина и пообещал, что механизмы НАТО будут задействованы для оказания гуманитарной помощи.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Военная помощь Йенс Столтенберг Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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