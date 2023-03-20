Украинская разведка не может подтвердить, что Китай поставляет России оружие 20 марта, 20:31 Глава Китая Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Украинская разведка не может подтвердить факт поставки Китаем оружия стране-террористу России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, 20 марта.

По словам Юсова, «об оружии сейчас речь не идет и такие факты не зафиксированы», информацию, которую публикуют СМИ, проверяют. В то же время кремлевский режим получает дроны, «которые можно купить на AliExpress», и товары гражданского назначения с нужными оккупантам микросхемами и чипами.

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Комментируя визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву, Юсов сказал, что это визит «сильного регионального лидера» к режиму, который находится в экономическом и внешнеполитическом тупике.

«Как прагматичный геополитический игрок китайский лидер и Китай будут усиливать свои позиции в регионе и на территории так называемой РФ, защищая собственные экономические и другие национальные интересы. То есть исключительно собственные интересы — это абсолютно прагматичная политика», — добавил представитель ГУР.

Ранее издание Politico сообщило, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

В последние недели США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

20−22 марта Си Цзиньпин будет находиться с визитом в Москве — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Он стал первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.