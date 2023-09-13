Дискуссии по обмену оккупированных территорий на вступление в НАТО ведутся, но не с Украиной — Стефанишина 13 сентября, 00:40 Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Фото:Александр Медведев, НВ)

К Украине никто официально не обращался с предложениями обменять оккупированные Россией территории на членство в НАТО, но вообще такие разговоры идут. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью польскому медиа Onet.



«Мы знаем, что такие дискуссии велись и ведутся. Но это не является темой для обсуждения с Украиной. По моему мнению, к нам не обращались, потому что это было бы признаком слабости», — сказала Стефанишина.

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В ответ на вопрос, может ли Украина стать членом Альянса до победы, она заявила, что эта тема является предметом постоянного политического диалога со странами НАТО.

«Конечно, это очень трудно реализовать в период полномасштабных боевых действий на украинской территории. И, конечно, никаких территориальных уступок быть не может. Но, как мне говорили некоторые американские коллеги, такие решения можно принять за одну ночь», — пояснила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что политические ожидания Украины относительно НАТО остаются неизменными, хотя пока говорить о перспективах саммита 2024 года в Вашингтоне рано.

В августе издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщало, что некоторые западные чиновники предлагают Украине соглашение о территориальных уступках для прекращения войны в обмен на вступление в НАТО.

Медиа утверждает, что США и их ключевые европейские союзники, в частности Германия, не хотят допустить победы России, однако они опасаются рисков и расходов, связанных с оказанием помощи Киеву для его полной победы.

8 сентября Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС в ближайшие два года, а к вступлению в НАТО — еще раньше, потому что «после победы Североатлантический союз захочет иметь у себя страну с одной из самых сильных армий, которая будет гарантом безопасности для Европы».