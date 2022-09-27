«Украина — не предел путинских амбиций». О единственной карте диктатора — ядерной и «хорошем» ответе Байдена — интервью с Джоном Хербстом 27 сентября, 19:34 Эксклюзив НВ Джон Хербст, экс-посол США в Украине (Фото:НВ)

Мир поражен зверствами, совершаемыми российскими оккупантами над мирным гражданами Украины, убежден экс-посол США в Украине Джон Хербст.

По его мнению, это стимулирует Запад продолжать поддержку Украины и открывает глаза на истинные масштабы российской агрессии. Как Запад должен ответить российскому диктатору Владимиру Путину на эскалацию ситуации в Украине и угрозы применить ядерное оружие, Хербст рассказал в интервью Радио НВ.

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— Если бы Путину удалось захватить Украину, согласно его планам, далее со стороны Кремля последовали бы претензии, о которых он уже заявлял ранее — об откате границ НАТО до 1997 года. В результате речь бы уже шла о 14 суверенных европейских государства оказались под угрозой так называемой демилитаризации. Есть ли у вас сомнения в том, что этот сценарий мог стать весьма и весьма вероятным?

— Я уверен в том, что [амбиции] Путина выходят далеко за пределы Украины. И если бы ему удалось как-то победить в Украине, он стал бы давить на Европу, Прибалтику, Польшу и другие страны НАТО. Поэтому в интересах Америки — помочь Украине победить путинскую агрессию, это моя точка зрения.

— Война требует очень много ресурсов. По вашему мнению, достаточно ли четко это понимают в цивилизованных странах? Часто ли встречается позиция: мы уже много дали, достаточно, пусть Путин продолжает диктовать свою волю всему миру?

— На мой взгляд, Америка и Европа помогает достаточно или почти достаточно. Однако обещанная ими поддержка больше ими предоставленной. И это проблема. Если их помощь не уменьшится, я уверен в победе Украины. По моему мнению, помощь не уменьшиться. На Западе, есть некоторые голоса, готовые сдаться Путину, но они, слава Богу, не очень влиятельны.

— Эти голоса, которые готовы сдаться Путину, на ваш взгляд, осознают, что в конечном итоге сдадут не Украину, а будущее своих детей? Что им прийдется с Джавелинами в руках воевать с Путиным где-нибудь на территории Польши, стран Балтии или еще где-либо.