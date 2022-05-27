«Более-менее рациональное обоснование». Эксперт объяснила, почему Украина не получает от Запада самое современное оружие 27 мая, 15:32 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Прицепные самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм (Фото:Оперативне командування Захід/Facebook)

Украина не получает от Запада современные образцы вооружения, ведь Россия может получить доступ к лучшим технологиям, рассказала в эфире Радио НВ эксперт Совета внешней политики Украинская призма Мария Коваль-Гончар.

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«Этого боится НАТО, западные страны. Если во время боевых действий эти западные образцы вооружения будут разбиты Вооруженными силами России и будут как трофеи, тогда Россия получает доступ к лучшим западным технологиям, получит доступ к военной тайне НАТО. Это одно более-менее рациональное обоснование, которое мне кажется понятным», — отметила Коваль-Гончар.

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В то же время эксперт добавила, что страны Запада хотят ослабить Россию, вооружив Украину натовскими образцами:

«Я так понимаю, что путь, который избрали наши западные партнеры, — это перевод Украины на натовское вооружение. Я не знаю, как скоро оно придет, но по крайней мере мы получили артиллерию калибра 155-мм, которым пользуются в НАТО. <...> Запад надеется, что он усилит Украину и, имея эту броню, Россия, видя все, не решится еще раз напасть».

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