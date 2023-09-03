Украина не может победить Россию сейчас, но победа до 2025 года возможна — британский генерал 3 сентября, 14:31 Победа Украины до 2025 года вполне возможна (Фото:Центр противодействия дезинформации)

Нынешнее контрнаступление Украины не выбросит Россию прочь — да и не то чтобы кто-то этого ожидал. Так же вряд ли удастся уменьшить площадь оккупированных территорий вдвое к зиме, что могло бы быть одной из самых оптимистичных целей. Но это контрнаступление показывает, как можно победить российскую армию. Не в 2023 году, а в 2024 или 2025. Поэтому западные союзники должны увеличить производство оружия, чтобы дать Киеву средства одолеть Москву раз и навсегда

Об этом пишет бывший генерал британской армии и экс-командующий британских Объединенных сил Ричард Берронс в своей колонке для Financial Times.

NV приводит перевод этого материала.

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Скромный прогресс, достигнутый этим летом, показывает, что хотя преодолевать хорошо подготовленную оборону на поле боя может быть одной из самых сложных операций на войне, это вполне возможно.

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Украинские военные прорвали только первую линию российской обороны, когда освобождали Роботино на юге. Они неделями пробивались через минные поля, чтобы наконец добраться туда.

Прогресс составил примерно 8 миль (12,8 км). Еще 55 миль (88,5 км) остается пройти через три линии обороны, чтобы дойти до моря. Цель [украинского контрнаступления] - перерезать сухопутный коридор в Крым.

В то же время на север и юг от Бахмута продвижение составляет примерно 5 миль (8 км). Еще 10 миль (16 км) остается до российской главной оборонительной линии и 60 миль (96,5 км) — до границы.

Вероятное убийство главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и высшего командования группы его наемников не повлияло на боевые действия, за исключением, возможно, усиления лояльности войск к Владимиру Путину. Российские силы растянуты, истощены и не имеют резервов, но это все равно будет долго, если они не сдадутся так просто.

ПВО Украины хватит, чтобы прикрыть примерно треть территории страны. Дефицит артиллерийских боеприпасов был решен лишь временно путем предоставления США кассетных снарядов. Украине понадобится времени до середины 2024 года, чтобы построить достаточно мощные воздушные силы. К тому же украинцам очень не хватает ключевого оборудования, необходимого для разминирования территорий при наступлении.

Исправление всего этого затянет войну как минимум еще на следующий год.

Было бы катастрофой позволить уничтожить остатки 10-го корпуса — еще не привлеченного резерва Украины — об оборону РФ только из-за поспешного графика.

Большие войны — а эта война за национальное выживание ведется вдоль почти 1000 км линии фронта — ведутся в том масштабе и темпе, в котором они развиваются.

Поражение российского вторжения зависит от пяти важных шагов.

Во-первых, Киев не должен пытаться достичь значительного успеха на поле боя, пока не будет иметь в наличии средства для его достижения. Войну лучше всего вести не как равный бой: Украину нужно сделать сильнее, а Россию — слабее, иначе ситуация будет заходить в тупик.

Во-вторых, необходимо поддерживать непрерывное давление на оккупированные россиянами территории в течение всей зимы. Это означает поддержку успешных операций «укуси и держи» — продвижение в короткие сроки для уменьшения потерь и пребывания в радиусе прикрытия артиллерии и ПВО, в пределах стабильного снабжения живой силы и боеприпасов.

Закрепление российских сил на фронте будет постоянно размывать силу, волю и резервы. Если моральное состояние российской армии уже низкое, то его нужно снизить еще больше.

В-третьих, Украина должна систематически ослаблять военный контроль России над своими территориями до 2024 года и позже. Уничтожение артиллерийского оружия важно так же как и атаки глубоко за линией фронта.

Цель состоит в том, чтобы уничтожить российский военный потенциал быстрее, чем он может быть восстановлен, сделав его неспособным противостоять более сильному будущему украинскому наступлению.

Киев ограничен западным запретом на использование предоставленного оборудования и боеприпасов в самой России, но он все равно должен применить собственную изобретательность и мужество, чтобы нанести мощные удары за пределами своих границ.

В-четвертых, Черноморский флот РФ должен быть нейтрализован как источник разрушительных ракетных ударов с кораблей, а также ключевой ограничивающий фактор экспорта зерна.

Собственные ракетные удары Украины и быстрое расширение возможностей морских беспилотников могут повредить российские корабли быстрее, чем их можно будет восстановить. До весны 2024 года Черноморский флот не должен играть в этой войне главную роль.

Пятый и самый важный аспект — признать, что эта война зависит от оборонной промышленной мощи Запада и Украины как определяющего фактора в военном успехе.

Больше оружия можно было бы получить из хранилищ и запасов, но кампания Украины теперь зависит от роста оборонной промышленности ее союзников. Боеприпасы с недавно расширенных производственных линий должны поступать в достаточном количестве по крайней мере до середины 2024 года. Это должно обеспечить важную точку перелома в возможностях Киева для проведения агрессивных действий.

Украина обязательно должна победить на поле боя, чтобы выжить как государство. Эта победа не только жизненно важна для безопасности НАТО и его постоянных отношений с Россией, она также повлияет на аппетит Китая к военным авантюрам.

Нынешнее контрнаступление показывает, что оккупацию Путина можно победить. Это займет больше времени и будет стоить больше, чем мы надеялись, но одних только надежд теперь недостаточно. Теперь Запад должен взять на себя обязательства по более сложной кампании, которая должна состояться, чтобы не обречь Украину на войну без перспективы победы.

