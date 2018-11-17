Украина не имеет большего друга, чем США — Помпео

Майк Помпео заявил о поддержке Украины со стороны США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Украину в ее борьбе против агрессии России.

Об этом он сказал по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает Укринформ.

"Дух смелости и решимости заставляет украинцев продолжать вести борьбу за сохранение своего национального суверенитета и территориальной целостности на фоне российской агрессии. Украина в этом вопросе не имеет другого большего, чем США", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

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Помпео добавил, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией.