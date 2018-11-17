17 ноября 2018, суббота

Украина не имеет большего друга, чем США — Помпео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майк Помпео заявил о поддержке Украины со стороны США

Майк Помпео заявил о поддержке Украины со стороны США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Украину в ее борьбе против агрессии России.

Об этом он сказал по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает Укринформ.

"Дух смелости и решимости заставляет украинцев продолжать вести борьбу за сохранение своего национального суверенитета и территориальной целостности на фоне российской агрессии. Украина в этом вопросе не имеет другого большего, чем США", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Смотрите также

Помпео добавил, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове