Украина не имеет большего друга, чем США — Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Украину в ее борьбе против агрессии России.
Об этом он сказал по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает Укринформ.
"Дух смелости и решимости заставляет украинцев продолжать вести борьбу за сохранение своего национального суверенитета и территориальной целостности на фоне российской агрессии. Украина в этом вопросе не имеет другого большего, чем США", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.
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