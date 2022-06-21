Уступки Путину приведут к катастрофе — Джонсон 21 июня, 22:47 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время визита премьер-министра Великобритании в Киев, 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал своему Кабинету министров, что уступки российскому диктатору Владимиру Путину приведут только к катастрофе. Об этом сообщает Independent во вторник, 21 июня, со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

По словам представителя Джонсона, он пообещал продолжить политическую, военную и финансовую поддержку Украины, а также работать над экспортом украинского зерна, заблокированного из-за действий России. Британский премьер обеспокоен, что полномасштабная война в Украине может не быть в центре всеобщего внимания из-за других глобальных проблем.



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Как пишет Independent, по мнению Джонсона, важно не допустить заморозки конфликта, во время которой россияне могут подготовиться к новой атаке. Он сказал министрам, что «нельзя позволять кому-либо полагать, что уступки Путину приведут к чему-то, кроме катастрофы», так как это может быть воспринято Москвой как «награда за необоснованную агрессию» и «ободрит не только Россию, но и ее союзников, и повлияет на безопасность Великобритании и нашу экономику».



Ранее британский премьер заявлял, что президента Владимира Зеленского не должны убеждать согласиться на «плохой мир», поскольку такие соглашения не длятся долго. Джонсон также сравнивал переговоры с Россией с переговорами с «крокодилом, который зажал вашу ногу в пасти».

Борис Джонсон приехал в Украину с необъявленным визитом 17 июня, во второй раз после начала полномасштабного вторжения России.

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