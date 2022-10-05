«Украина победит». Никакое мирное соглашение не должно включать территориальные уступки — Трасс

5 октября, 16:19
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Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в среду, 5 октября, заявила, что никакое мирное соглашение не должно включать территориальные уступки со стороны Украины.

Как сообщает The Guardian, во время выступления на ежегодной конференции правящей Консервативной партии в Бирмингеме Трасс подчеркнула, что украинский народ сражается не только за свою безопасность, но и за свободу и демократию во всем мире.

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Она отметила, что незаконные попытки аннексии российским диктатором Владимиром Путиным территорий Украины — «очередной акт его кампании по подрыву демократии и нарушению международного права», и призвала не поддаваться тем, кто хочет, чтобы Украина пошла на территориальные уступки.

«Они предлагают заплатить жизнями украинцев за иллюзию мира… Мы будем поддерживать наших украинских друзей, сколько бы времени это ни заняло. Украина может победить. Украина должна победить. И Украина победит», — сказала премьер.

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Трасс также заявила, что президент Владимир Зеленский и украинский народ «оценят нашу солидарность с ними в это очень трудное время».

Ранее Лиз Трасс подчеркивала, что Великобритания никогда не признает аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей со стороны РФ и позаботится о том, чтобы Путин проиграл войну.

Президент Владимир Зеленский не раз говорил, что Украина не пойдет на территориальные уступки и освободит все территории, временно захваченные российскими оккупантами.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Поддержка Украины Украина-Великобритания Лиз Трасс Война России против Украины Временно оккупированные территории аннексия

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