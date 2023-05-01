В Киеве ничего не знают о «миротворческой миссии» папы Франциска — CNN 1 мая, 23:26 Папа Франциск (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Украине ничего не известно о «миротворческой миссии» Ватикана, касающейся полномасштабной агрессии России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника, «близкого к Офису президента».

«Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины… Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего согласия», — сказал собеседник CNN.



Видео дня

После визита в Венгрию 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в секретной «миротворческой миссии», чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.



Президент Владимир Зеленский во время недавнего интервью повторил, что вести переговоры с главой российского режима Путиным сейчас невозможно: «На сегодняшний день он террорист, который еще и не держит слова».

25 апреля папа римский встретился в Ватикане с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Тот попросил его помочь вернуть депортированных Россией украинских детей.

В октябре 2022 года папа римский призывал к «мирным переговорам» президента Украины Владимира Зеленского и главы страны-агрессора Путина.