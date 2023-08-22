Украина не собирается подписывать мирное соглашение, которое будет предусматривать территориальные уступки — Кулеба 22 августа, 15:55 Дмитрий Кулеба (Фото:Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не собирается подписывать соглашение, похожее на то, которое подписала Финляндия, предусматривающее территориальные уступки.

Об этом сообщает El Diario.

Он заявил, что имел в виду подписанный Финляндией в 1940 году Московский мирный договор, согласно которому она передала часть своей территории Советскому Союзу.

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По словам Кулебы, Украина трансформируется во время войны, ценит поддержку, полученную в борьбе с Россией, частично благодаря тому, что «мир научился на своих прошлых ошибках».

Он также намекнул на разногласия с конфликтами в Грузии и Крыму и отметил, что во вторжении России в Украину есть вещи, которые произошли «впервые» в войне, такие как поставка оружия или факт, что ЕС признал его страну партнером после лет «ненужных и несправедливых сомнений».

«Мы имеем все возможности получить отличные от Крыма, Грузии или Финляндии условия мира», — подчеркнул Кулеба.

15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс, уступив часть своих территорий стране-агрессору России.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина сама будет решать, когда будут благоприятные условия для любых переговоров.

В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Данию отреагировал на вопрос журналистов об обмене украинских территорий на членство в НАТО. Он ответил: «Обмен территориями? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО».

