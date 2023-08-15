«Играет на руку России». Отказ от части территории Украины в обмен на вступление в НАТО «абсолютно неприемлемы» — МИД 15 августа, 19:19 Министерство иностранных дел Украины (Фото:NV)

Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы, подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.

Так он прокомментировал заявление руководителя аппарата генсекретаря НАТО Стиана Енссена. Тот предположил, что Украина могла бы стать членом Альянса в случае территориальных уступок России.

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При этом, отмечает Енссен, именно Украина должна решать когда и на каких условиях она хочет вести переговоры.

Николенко подчеркнул, что подобные заявления от западных партнеров только играют на руку РФ.

«Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориям не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО», — написал спикер МИД.

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Он также добавил, что министерство настроено на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей.

Украинские власти множество раз заявляли, что Украина не будет отдавать часть своей территории России.

Президент Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что примитивные соглашения «территория в обмен на мир» неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и следующих этапов войны.