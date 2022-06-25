Украина не будет делать шагов для вступления в НАТО, поскольку понимает бесперспективность этих усилий — замглавы Офиса президента 25 июня, 23:42 Цей матеріал також доступний українською В Офисе президента заявили о бесперспективности шагов по вступлению Украины в НАТО (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

В Офисе президента заявили, что Украина не намерена делать шаги по вступлению в НАТО, поскольку понимает бесперспективность этих усилий из-за позиций отдельных стран североатлантического альянса.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью британскому изданию Financial Times.

«Члены НАТО отклонили наши устремления. Больше ничего в этом плане делать не будем», — сказал Жовква.



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По его словам, хотя Украина признает, что членство в НАТО невозможно в краткосрочной перспективе, она хочет, чтобы Альянс документально подтвердил свое партнерство с Киевом в новой стратегической концепции, которую должны принять в ближайшее время на саммите НАТО в Мадриде.

Жовква рассказал, что Киев хочет, чтобы НАТО в обновленном документе также признало центральную роль Украины в европейской безопасности на фоне продолжающейся войны с Россией.

«Мы хотели бы понимать, что Украина является краеугольным камнем европейской безопасности», — сказал замглавы ОП.

Он рассказал, что хотя Украина официально не будет участвовать в обсуждении новой стратегической концепции НАТО, Киев направил свои предложения союзникам по альянсу.

«Если члены НАТО не раскроют реальную ситуацию, которая происходит в Европе, в Украине, то этот документ будет еще одним абсолютно неактуальным документом», — добавил Жовква.

По его словам, Украина также стремится, чтобы любые упоминания о России как о стране-партнере НАТО изъяли из стратегической концепции Альянса. В последней версии, заключенной еще в 2010 году, сказано, что НАТО стремится к «настоящему стратегическому партнерству» с Россией и считает сотрудничество между НАТО и Россией стратегически важным.

«Мы ожидаем в стратегической концепции НАТО более жесткие и строгие предупреждения российскому агрессору. Не стесняйтесь в формулировке положений относительно России — это мой призыв к членам НАТО», — сказал сотрудник Офиса президента Украины.

В то же время, он отметил, что некоторые страны хотят оставить путь для диалога с РФ.



По его словам, важно, чтобы война на Украине была описана в документах.

«Недостаточно просто вычеркнуть слово „партнер“», — сказал Жовква.

Жовква также подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский дистанционно выступит на саммите G7 и на встрече НАТО, где повторит требование предоставления гарантий безопасности для Украины от стран Большой семерки после окончания войны с РФ.

«Нам нужна система гарантий безопасности для моей страны. Когда в следующий раз произойдет агрессия или [Россия] снова подумает об агрессии, они и мы должны понять, как работает система», — отметил представитель Офиса президента.

Саммит НАТО в Мадриде: чего ждать

28−30 июня в Мадриде состоится саммит НАТО, в ходе которого страны-члены планируют принять обновленную стратегическую концепцию Альянса, определяющую его приоритеты на ближайшие годы.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в обновленном документе Россию назовут самой значительной угрозой безопасности Альянса.

Текущая стратегическая концепция НАТО, определяющая миссию и задачи безопасности Североатлантического альянса, в последний раз обновлялась в 2010 году. В этой версии документа Россию называли партнером. Кроме того, этот документ обязывал НАТО продолжать развивать свое партнерство с Украиной, ссылаясь на решение Бухарестского саммита 2008 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается в том, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде возможны прорывные решения по Украине. По его словам, в проекте новой стратегии Североатлантического альянса, который должны утвердить на саммите, нет ни одного мощного решения по Украине.

С 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау пройдет также саммит стран G7.



Отказ от НАТО в обмен на гарантии безопасности: что известно о возможном договоре между РФ и Украиной

Одна из главных тем российско-украинских переговоров, где позиции сторон наиболее сблизились — это нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО.

Кремль оправдывает свою захватническую войну против Украины стремлениями государства вступить в Альянс, хотя там неоднократно отмечали, что у Украины нет перспективы вступления в ближайшее время. Москва требует от Киева отказаться от планов вступить в НАТО и закрепить в Конституции нейтральный и безъядерный статус.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО, поскольку «мы услышали, что нам туда не войти». Глава государства считает, что Украине требуются долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности.

В ходе очередного раунда российско-украинских переговоров 29 марта в Стамбуле украинские переговорщики заявили, что Украина в обмен на отказ от НАТО хочет получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь в случае агрессии, от стран-членов Совбеза ООН.

Предполагается, что механизм гарантий будет таким: в случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить Украине военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство над Украиной. Предлагаемые гарантии безопасности временно не будут работать в ОРДЛО, оккупированном Крыму и Севастополе.

Гарантии должны быть в форме договора, подписанного и ратифицированного парламентами всех стран-гарантов.

Пока что переговоры Киева с возможными странами-гарантами продолжаются. В частности, Офис президента ведет переговоры о таких гарантиях с советниками по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Как пишет FT, западные дипломаты говорят, что такие разговоры не зашли далеко и что детали того, как они будут работать, остаются неясными.

Кроме того, по словам президента, договор между Россией и Украиной должны одобрить украинцы на референдуме, в частности и пункт об отказе от вступления в НАТО, закрепленный в украинской Конституции. При этом проведение референдума возможно только после выведения Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.

Украина 21 февраля 2019 закрепила курс на членство в Европейском Союзе и НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации против нашего государства и оккупацией РФ в 2014 году Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году.

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