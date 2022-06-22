Украина не будет использовать западное оружие для ударов по территории РФ — министр обороны Германии 22 июня, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Кристин Ламбрехт (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Украина заверила иностранных партнеров, что будет использовать западное оружие только для обороны. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в среду, 22 июня, отвечая на вопросы депутатов в Бундестаге, сообщает Focus.

На вопрос о том, планирует ли Украина атаковать территорию страны-агрессора России, Ламбрехт ответила: «Нам не нужно было требовать этого от Украины, они сами прямо об этом заявили. Мы уверены, что Украина использует оружие только для обороны».



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Министр сказала, что в будущем Германия будет публиковать данные о том, поставки какого оружия Украине планируются и какое Украина уже получила, но ни даты, ни маршруты транспортировки публиковаться не будут. По ее словам, раньше этого не делали, потому что «были опасения, что враг подслушивает», но по согласованию с Украиной стратегию изменили.



Накануне Берлин на фоне критики обнародовал полный список оружия, которое уже передал или планирует передать Украине. Также стало известно, что защитники Украины получили немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Объявляя об 11-м пакете помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: Украина заверила американских партнеров, что не будет использовать вооружение из США для ударов по территории России.

Президент Владимир Зеленский не раз говорил, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие для освобождения своей территории.

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