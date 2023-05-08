Слов о будущем Украины в НАТО уже недостаточно, нужен конкретный путь — глава МИД Эстонии 8 мая, 22:20 Маргус Тсахкна (Фото:Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)

Украина должна получить конкретный путь для вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению главы эстонской дипломатии, союзникам по НАТО необходимо определить конкретные шаги на пути Украины к членству в Альянсе, а не ограничиваться повторением неизменной позиции о том, что присоединение Киева к блоку приветствуется.

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«Уже недостаточно просто повторять существующую позицию о том, что Украина приветствуется в НАТО. Мы должны двигаться вперед, чтобы дать сильный сигнал о следующих шагах Украины, когда лидеры соберутся в Вильнюсе этим летом», — заявил он.

Как отмечается, многие союзники, в том числе США, не решаются детализировать следующие шаги для членства Украины, учитывая риск оказаться втянутыми в прямой конфликт с Кремлем.

Вместо этого они стремятся сосредоточиться на том, как поддерживать военную помощь, чтобы Украина могла выиграть войну, и повторяют обещание НАТО о том, что Украина станет его членом.

На летнем саммите НАТО в Вильнюсе ожидается, что лидеры подпишут меры, которые включают долгосрочный фонд на общую сумму 500 миллионов евро в год, чтобы помочь Украине. Они также могут повысить официальный статус отношений НАТО с Украиной.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства страны в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступлению в блок. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе в развязанной Россией полномасштабной войне.

Конкретные предложения по членству и решениям о гарантиях безопасности Украина ждет от НАТО уже на Вильнюсском саммите в июле.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите, на чем настаивают Польша и страны Балтии.