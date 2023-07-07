«Никому нельзя доверять». Почему Израиль не в НАТО — Левин в преддверии саммита в Вильнюсе, где ожидается приближение Украины к Альянсу 7 июля, 16:52 NV Премиум Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. 20 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Yarysh/)

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV рассказал, почему Израиль не является членом НАТО и никогда не имел подобных стремлений.

— Израиль давно находится в состоянии войны со своими соседями. И военное положение там не отменялось, кажется, с самого начала основания государства. А почему Израиль не в НАТО?

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— Почему он там должен быть? То есть изначально, когда Израиль образовался как абсолютно независимый проект, НАТО, я напомню, это был Североатлантический альянс для сдерживания Советского Союза. Причем здесь Израиль?

— Разные страны присоединяются. Вопрос в том, как для себя Израиль объясняет, почему ему не нужна коллективная безопасность, не нужна Пятая статья, когда если что-то с Израилем происходит, то все остальные страны должны вписаться?