Каждый член НАТО заверил Зеленского, что Украина станет членом альянса — Остин

14 июля, 02:48
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Зеленский получил заверения от всех членов НАТО, что они будут поддерживать Украину так долго, как это потребуется (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Зеленский получил заверения от всех членов НАТО, что они будут поддерживать Украину так долго, как это потребуется (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Каждый член НАТО заверил президента Украины Владимира Зеленского в ходе саммита в Вильнюсе, что Украина станет членом альянса.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин телеканалу CNN.

«Было восхитительно сидеть в комнате и смотреть, как 31 страна заверила его (Зеленского — ред.) одна за другой, что он станет членом НАТО», — сообщил Остин, отвечая на вопрос про слова Зеленского об абсурдности отсутствия сроков вступления в альянс.

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Глава Пентагона добавил, что Зеленский также получил заверения от всех членов оборонного блока, что они будут поддерживать Украину так долго, как это потребуется.

Ранее Остин заявил об уверенности в том, что Украина по завершении войны вступит в НАТО.11−12 июля в Вильносе состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена. Дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

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По итогам встречи в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного». Также Лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

12 июля Зеленский заявил, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   НАТО Вильнюс Война в Украине Владимир Зеленский Ллойд Остин

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