Украина, НАТО, ЕС. Что изменится после закрепления евроатлантического курса страны в Конституции Сегодня, 20:37 257 Цей матеріал також доступний українською EPA "За" проголосовали 334 депутата EPA

Верховная Рада приняла закон о закреплении курса на членство Украины в ЕС и НАТО в Конституции. "За" проголосовали 334 депутата.



В принятом законе говорилось, что это важно на фоне роста угрозы России, как для европейской, так и для глобальной безопасности. На вечернем заседании Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерение Украины получить членство в Альянсе, и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставлении Плана действий по членству в Альянсе.



Реформы имеют решающее значение. В НАТО призвали продолжать этот путь, однако не дали оценки самому факту закрепления курса на членство в НАТО и ЕС в Конституции. Об этом говорится в комментарии представителя Альянса Европейской правде. Пресс-секретарь ЕС отметил, что реформы способствуют постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации Украины с ЕС.

Отреагировали и в одной из стран-членов НАТО – Литве. Глава МИД страны Линас Линкявичюс написал в Twitter, что это решение воплощает направление, за которое стояли люди на Майдане. Подробнее – в сюжете Радио НВ.

Украина будет членом НАТО и ЕС

Украина будет членом НАТО и ЕС, убежден президент Петр Порошенко. Об этом он заявил во время выступления в парламенте перед голосованием.

НАТО – это о безопасности

Глава государства отметил, что последние пять лет Украина реформирует сектор безопасности и делает все, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Президент подчеркнул, что сотрудничество с НАТО, это не только военная безопасность, но и безопасность страны в целом.

"НАТО и ЕС. Очень важно, что НАТО – это о безопасности. Безопасность не только военную, не только кардинальные изменения на геополитической карте мира, а это и о безопасности гражданина, безопасность на улицах, защита прав и свобод гражданина, верховенство права, и это то, что сегодня нас объединяет об изменениях в законодательство и проведение реформ в нашей любимой Украине", – отметил Порошенко.

Миллионы подписей

Накануне в Верховную Раду депутаты от Блока Петра Порошенко принесли подписи, которые собирали в регионах в поддержку евроатлантического курса. Председатель фракции БПП Артур Герасимов тогда заявил, что более миллиона подписей "собрали в полях".

Мы должны дать зеленый свет плану действий по членству в НАТО

В то же время представители гражданской сети Опора заметили, что во время опроса собирали персональные данные людей. Руководитель фракции Народный фронт Максим Бурбак перед голосованием напомнил, что движение Украины в направлении НАТО началось еще 10 лет назад.

"Сегодня через 10 лет мы должны дать зеленый свет плану действий по членству в НАТО. Сегодня мы должны закрепить в Конституции необратимость евроатлантического курса Украины. У нас в парламенте после выборов 2014 года, после победы Революции Достоинства было создано проевропейское, проукраинское большинство. У нас нет права потратить этот исторический шанс. Мы должны проголосовать за необратимость выборов украинцев – это членство в НАТО и ЕС", – подчеркнул Бурбак.



Необратимый курс

Необратимый курс и ответственность всех ветвей власти за интеграцию в НАТО и ЕС. Именно такие обязательства взяла на себя Украина, голосуя за изменения в Конституцию. Об этом после голосования заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Мы обеспечиваем безопасность существования украинского государства

Она также отметила, что теперь Конституционный суд сможет определять, соответствует ли действие курса на ЕС и НАТО. А также заблокировать или отменить такие действия.

"Этим актом, который сегодня был проголосован, мы в первую очередь обеспечиваем безопасность существования украинского государства. Любое решение, которое будет идти вопреки нормам Конституции в ЕС и НАТО, может быть заблокировано и отменено Конституционным судом. Так как Конституционным судом было принято решение о неконституционности закона о всеукраинском референдуме. Так как Конституционным судом было принято решение о конституционности тех изменений и неконституционности других изменений, которые были предложены", – отметила Луценко.

Что с внеблоковым статусом

Изменения в Конституцию, которые закрепляют курс на НАТО и ЕС, противоречат всеукраинскому референдуму 1991 года. Об этом в комментарии журналистам заявил представитель фракции Оппозиционный Блок Василий Нимченко.

Направить идеологические фарватеры для вхождения в ЕС

Он отметил, что тогда украинцы проголосовали за внеблоковый статус, который был закреплен в преамбуле Конституции.

"А сегодня мы видим, что рассказывается мнение "фронтовиков" – БПП, Народного Фронта. Вот они сошлись, вот у них такая идеология: нести изменения и направить вот такие идеологические фарватеры для вхождения в ЕС", – отметил Нимченко.

Ряд задач

Перед Украиной стоит еще ряд задач, которые нужно выполнить. В том числе, принять законодательство. Об этом в эфире Радио НВ заявил заместитель председателя фракции Самопомич Руслан Сидорович.

Среди требований НАТО – гражданский министр обороны

В частности, среди требований НАТО – создание в Верховной Раде комитета по вопросам разведки и лишение СБУ функции борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией. Работа этого ведомства в соответствии со стандартами НАТО должна быть сконцентрирована на борьбе с терроризмом и шпионажем. Также среди требований НАТО – гражданский министр обороны.

"В данном случае мы видим манипуляции с тем, что человек сегодня освобождается от военных сил, и он уже вроде свободен. Стандарты же НАТО предусматривают собственно гражданское лицо, которое не служило, чтобы обеспечить соответствующий гражданский контроль. Опять же, должны быть введены механизмы контроля за деятельностью Вооруженных сил, а также обеспечены прозрачные механизмы контроля расходования средств на Вооруженные силы. Потому что, хочу напомнить, статья расходов на Вооруженные силы – одна из крупнейших статей расходов в государственном бюджете", – отметил Сидорович.

Европейские ценности

Изменения в Конституции не приближают Украину к НАТО и ЕС, если не осуществлять реальные шаги. Об этом в комментарии НВ заявил военный представитель миссии Украины о НАТО с 2008 по 2011 год Петр Гаращук.

Для членства в НАТО важно закрепить европейские ценности

В течение более чем 10 лет Украина выполняла годовую национальную программу, но План действий по членству пока не получила. Для членства в НАТО также важно закрепить европейские ценности – защиту прав и свобод, свободу слова, верховенство права, свободу вероисповедания и прочее, отметил Гаращук.

"Есть механизмы, которые отработаны в Брюсселе по вступлению той или иной страны в этот Альянс. Это годовая национальная программа, которая является основой плана действий по членству в НАТО. Приглашение государства принимаются на самом высоком уровне, на уровне руководителей государств НАТО. И если одна из 29 стран скажет "нет", тогда то или иное государство не пригласят к членству в НАТО", – подчеркнул Гаращук.