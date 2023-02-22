Украина будет в НАТО, сейчас можно к этому готовиться — Сунак 22 февраля, 23:19 Риши Сунак во время встречи с украинскими журналистами в Лондоне (Фото:Number 10 / Flickr)

Украина станет членом НАТО, и сейчас нужно работать над совместимостью украинских Вооруженных Сил с Силами Альянса.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с украинскими журналистами на Даунинг-стрит, передает корреспондент NV.

Сунак отметил, что согласен с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в том, что Украина будет членом Североатлантического альянса, но «в то же время нужно сосредоточиться на том, что происходит сейчас». По мнению британского премьера, должен быть план, как продолжать поддерживать безопасность Украины не только сейчас, а и в долгосрочной перспективе. Часть этого плана — обучение, которое проходят защитники Украины, большая совместимость с НАТО и переход Украины на оружие стандартов Альянса.

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Сунак подчеркнул, что союзники Украины должны говорить о ее будущем в долгосрочной перспективе и ее нуждах, в частности, для защиты неба.

Йенс Столтенберг ранее заявил, что в НАТО готовы видеть Украину в своих рядах, но сначала она должна победить в развязанной Россией войне.

Министр обороны Алексей Резников не раз говорил, что Украина как страна и Вооруженные Силы Украины уже стали членом НАТО де-факто.