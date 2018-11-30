Украина направила в суд в Гааге документы об агрессии России в Азовском море - Климкин

Украина направила в Международный арбитраж в Гааге документы с данными об агрессии России в Керченском проливе, во время которой были захвачены украинские корабли с 24 моряками на борту.

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин на совещании по обороне с участием президента Петра Порошенко и глав силовых структур, пишет ТСН.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в арбитраж направили "очень детальный документ", в котором говорится об ухудшении спора между Украиной и Россией из-за прямой агрессии.

В документе также описана международно-правовая квалификация действий России.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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