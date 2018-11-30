Украина направила в суд в Гааге документы об агрессии России в Азовском море - Климкин

Украина направила в Международный арбитраж в Гааге документы с данными об агрессии России в Керченском проливе, во время которой были захвачены украинские корабли с 24 моряками на борту.
Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин на совещании по обороне с участием президента Петра Порошенко и глав силовых структур, пишет ТСН.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в арбитраж направили "очень детальный документ", в котором говорится об ухудшении спора между Украиной и Россией из-за прямой агрессии.
В документе также описана международно-правовая квалификация действий России.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
Смотрите также
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
Смотрите также
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования