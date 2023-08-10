Украина предоставила Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов — CNN 10 августа, 08:19 Украина предоставила Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов (Фото:Армия США/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS)

Украина предоставила Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов, предоставленных Соединенными Штатами, сообщает CNN со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

По словам собеседника CNN, информация, переданная Пентагону, включала как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей. Чиновник отказался назвать эти цифры.

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Украинские официальные лица заявили, что они ожидают, что кассетные боеприпасы будут более эффективными, чем стандартные артиллерийские, особенно против крупных группировок российских войск и техники.

В прошлом месяце представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что они «влияют на российские оборонные формирования и оборонные маневры России».

США, Россия и Украина не являются подписантами Конвенции о кассетных боеприпасах, которая запрещает их производство и использование и которую подписали более 100 стран.

Предоставление кассетных боеприпасов для Украины — что известно

7 июля США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды.

Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставки такого вооружения помогут компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран относительно поставок таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменит», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы только по военным целям на оккупированных территориях страны.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но еще не использовала их. Он говорил, что такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. В тот же день Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину.

В Минобороны Украины отметили, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.

20 июля Кирби сообщил, что украинские военнослужащие начали использовать предоставленные США кассетные боеприпасы.

