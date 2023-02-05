Украина направила письма о недопуске российских спортсменов на Олимпийские игры спонсорам МОК 5 февраля, 22:08 Штаб-квартира МОК в Лозанне, Швейцария (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Украина направила письма компаниям-спонсорам Международного олимпийского комитета о недопустимости допуска российских спортсменов на Олимпийские игры, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Продолжаем также дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использование Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах. Украина направила соответствующие письма компаниям, наиболее поддерживающим Международный олимпийский комитет», — заявил Зеленский в своем видеообращении 5 февраля.

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Президент отметил, что это крупные международные компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию, поддержку не использовали ради пропаганды войны.

Ранее Зеленский пригласил президента МОК Томаса Баха в разрушенный российскими оккупантами Бахмут, «чтобы он своими глазами увидел, что нейтральности не существует».

Он также также обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций.

«Призыв прост и справедлив: определиться с решением Международного олимпийского комитета, который, к сожалению, хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста», — сказал президент.

Он выразил убеждение, что если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, то лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора.

Еще одно письмо о неприемлемости допуска россиян и белорусов к Олимпиаде президент Украины написал французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

25 января МОК разрешил участие в Олимпиаде российским и белорусским спортсменам как «нейтральным атлетам», которые никак не будут представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране. В Олимпиаде запретили участвовать активным сторонникам войны России против Украины и нарушителям антидопинговых правил.

6 января министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина и некоторые государства-партнеры выступали на консультациях против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде до завершения агресии РФ.

«Для всего украинского спортивного сообщества — это принципиальный вопрос. В этом нас поддерживает и президент нашего государства, и все общество», — подчеркнул Гутцайт.

По его словам, часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.

«Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях… Если же нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде», — резюмировал Гутцайт.

МОК отверг критику Украины, назвав ее «клеветническими заявлениями», которые «не могут служить основой для конструктивного диалога».

А глава комитета Бах заявил, что бойкот является нарушением Олимпийской хартии, которая обязывает все НОКи «участвовать в Олимпиадах, направляя спортсменов».

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с прошлого года россияне убили 231 украинского спортсмена и тренера, и призвал МОК «пресечь попытки скрыть российские преступления под белыми флагами».