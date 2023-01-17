Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси из-за сюжета про «вербовку наемников» на войну 17 января, 17:06 Игорь Кизим (Фото:МИД Украины)

Украинское посольство направило ноту протеста в МИД Беларуси из-за пропагандистского сюжета на гостелеканале Беларуси о якобы вербовке посольством Украины наемников на войну против России.

Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в Facebook.

В своем пропагандистском «сюжете» автор утверждает, якобы посольство является «вербовочным центром» для отправки «наемников» в Украину.

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Для «подтверждения» этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который якобы с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы «повоевать» там, и рассказывает об этом белорусским спецслужбам, которые его задержали.

«Обычно воздерживаюсь от комментариев публикаций в государственных СМИ Беларуси относительно Украины, поскольку антиукраинское там „зашкаливает“, а тратить время на борьбу с „пропагандистскими ветряными мельницами“ как-то не хватает времени, да и, откровенно, жаль этого времени. Не буду пересказывать весь бред этого „сюжета“. Скажу сразу, посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД РБ», — заявил он.

Кизим считает, что слова грузина о его желании воевать на стороне Украины — «единственная правда в этом сюжете»: «Все остальное — ложь, манипуляции и лицемерие».

Посол обратил внимание, что «автор» почему-то не решилась рассказать о сотнях убитых российскими оккупантами детей в Украине.

Подобный бред Кизил называет «очередным всплеском антиукраинской истерии и поиском так называемых „компрометирующих“ материалов для провокаций» против посольства Украины и его сотрудников.

Посол также напомнил пропагандистам о российских мобилизованных, которые сейчас проходят подготовку на белорусских полигонах и отправляются воевать в Украину, чтобы убивать украинцев.