Украина находится на завершающем этапе приобретения снайперских винтовок у Канады - посол Сегодня, 09:09 55 Цей матеріал також доступний українською Украина приобретет канадские снайперские винтовки Фото: PGW Defence Technologies

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Киев находится на завершающем этапе приобретения канадских снайперских винтовок.

В то же время, посол выразил убеждение, что Канаде и Украине "следует рассмотреть больше путей сотрудничества", сообщает Укринформ.

"Прямые поставки от канадских компаний к правительству Украины - это прекрасно, но мы можем пойти дальше. Мы бы хотели, чтобы Канада видела в этом необходимую и выгодную совместную инвестицию. Это поможет нам защищать Европу, а канадским компаниям - получить справедливую долю рынка", - отметил посол.

Шевченко добавил, что Украина хотела бы, чтобы Канада "последовала примеру США и выделила средства на поставку Украине оружия и оборудования".

Напомним, в августе владелец канадской компании PGW Defense Technologies, которая специализируется на оборонных технологиях, Росс Спагруд заявил, что с Украиной был заключен договор о поставке дальнобойных снайперских винтовок на сумму около $770 тысяч.

Соглашение предусматривает поставку систем снайперской винтовки LRT-3, 0,50 калибра, а также определенную послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.