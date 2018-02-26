Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека

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Украинская делегация будет принимать участие в заседаниях организации три года

Украинская делегация будет принимать участие в заседаниях организации три года

В понедельник, 26 февраля, Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

В своем Twitter он написал, что защита прав человека по всему миру, в том числе на территории оккупированных Крыма и Донбасса, является приоритетом Украины.

Напомним, 1 января 2016 года Украина официально стала непостоянным членом Совета безопасности ООН. Через два года Украина закончила миссию, ее сменила Польша.

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