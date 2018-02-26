Украинская делегация будет принимать участие в заседаниях организации три года

В понедельник, 26 февраля, Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

В своем Twitter он написал, что защита прав человека по всему миру, в том числе на территории оккупированных Крыма и Донбасса, является приоритетом Украины.

Завершивши місію непостійного члена РБ ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини.



Захист прав людини по всьому світу, у т.ч. в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, - наш пріоритет! pic.twitter.com/d8zU26RffN — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 февраля 2018 г.

Напомним, 1 января 2016 года Украина официально стала непостоянным членом Совета безопасности ООН. Через два года Украина закончила миссию, ее сменила Польша.