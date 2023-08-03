Украина начала переговоры с США о гарантиях безопасности 3 августа, 23:10 Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Украинскую делегацию на переговорах возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, США стали первой страной, с которой Украина начала обсуждать двустороннее соглашение о гарантиях.

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В ОП заявили, что гарантии должны усилить прогресс Украины на пути к членству в ЕС и НАТО, которое является «конечной целью и самой надежной гарантией безопасности».

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились еще 12 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. В Офисе президента заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних безопасностных соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.

Гарантии предусматривают:

помощь Украине в защите себя и предупреждении новой агрессии — поставки оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в сферах разведки и кибербезопасности, техническая и финансовая поддержка и так далее;

меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации для того, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину всем необходимым;

помощь в привлечении страны-агрессора России к ответственности — усиление санкционного давления, заморозка активов, механизмы репараций и суд над виновными в преступлениях против Украины и украинцев;

дальнейшая поддержка демократического развития Украины.