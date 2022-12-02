Кулеба заявил, что Украина начала переговоры с Германией о размещении ЗРК Patriot. В Берлине это отрицают 2 декабря, 15:31 Польша предложила Германии передать ЗРК Patriot Украине (Фото:NDmytriiev/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев начал переговоры с Германией о размещении ЗРК Patriot на своей территории. В Берлине пока отрицают эту информацию.

Глава МИД Украины сообщил о начале переговоров с Германией в интервью Polsat News.

«Мы поддерживаем идею Польши о размещении Patriot в Украине, потому что это лучший способ защитить не только Украину, но и Польшу и другие страны Европы и НАТО. Мы начали переговоры с Германией по этому вопросу. Мы подняли эти вопросы перед Соединенными Штатами, поскольку они владеют технологией Patriot», — отметил он.

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Кулеба добавил, что использует также министерские встречи НАТО и ОБСЕ, чтобы поговорить с теми, кто поможет принять положительные решения по поставкам систем ПВО Patriot в Украину.

В то же время, в правительстве Германии отрицают данные о начале переговоров.

«Мне не известно о каких-либо переговорах с Украиной», — сказал представитель немецкого Минобороны, пишет Spiegel.

Он также пояснил, что Германия предлагает Польше не передать ЗРК Patriot, а разместить их на ее территории. При этом, контролировать управление системой ПВО будут немецкие военнослужащие.

«Передача управления ими другим военным никогда не рассматривалась», — резюмировал представитель оборонного ведомства Германии.

Инфографика: НВ

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны. Позже он добавил, что идет дискуссия о передаче Patriot Украине.

25 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части его страны.