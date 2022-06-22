«Не надо сравнивать». Замглавы ОП заявил, что Украина не повторит путь Турции или Боснии и Герцеговины на пути в ЕС 22 июня, 19:57 Цей матеріал також доступний українською Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции 17 июня, на которой она объявила о решении ЕК рекомендовать присвоить Украине статус кандидата на членство в ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью НВ заверил, что Украина не повторит путь Турции или Боснии и Герцеговины на пути в ЕС.



«Президент Украины, руководитель ОП и вся команда доносили до соответствующих представителей государств-членов ЕС и Европейской комиссии, что Украина должна оцениваться на основе своих заслуг. Украина точно не повторит путь Турции. Так же как мы точно не повторим путь Боснии и Герцеговины или любых других государств-кандидатов. Нас не нужно сравнивать с кем-нибудь», — заявил он.

Видео дня

Жовква подчеркнул, что Украина — одна из самых больших стран и среди кандидатов на членство в ЕС и по сравнению с членами ЕС.

«91% украинцев поддерживают вступление в ЕС. Найдите мне еще одну страну, которая бы так хотела быть членом ЕС», — добавил он.

По словам замглавы ОП, то, насколько быстро Украина вступит в Евросоюз, зависит от Украины, а также от Европейской комиссии и государств-членов, которые будут оценивать ее прогресс.

«Мы двигаемся с большой скоростью. Вряд ли вы найдете пример страны, где с момента подачи заявки до момента ожидаемого статуса кандидата прошло менее 4-х месяцев. Вряд ли вы найдете страну, которая через месяц заполнила опросник, который предоставила Европейская комиссия. Как правило, у стран это занимало минимум год. Поэтому мы говорим: смотрите, с какой скоростью движется Украина, в том числе и во время войны. Мы хотим от ЕС хотя бы наполовину той скорости, с которой движется Украина», — сказал он также.

По словам чиновника, Украина не потерпит искусственных преград на пути к членству в ЕС.

«Это не позволит украинский народ, который сегодня героически борется против российского агрессора не только за себя, не только за свое государство, но и за каждое из членов ЕС», — выразил уверенность Жовква.

Турция находится в статусе кандидата на вступление в Евросоюз с 1999 года. Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в 2016 году, но все еще не получила статус кандидата на членство в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.