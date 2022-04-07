«Доказательства вы видите каждый день». Украина может выиграть войну — Пентагон 7 апреля, 00:14 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko/File Photo)

Минобороны США считает, что Украина может выиграть войну против России, а российский диктатор Владимир Путин не смог достичь ничего из своих стратегических целей. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Конечно они могут выиграть, если вы посмотрите внимательней, чего они добились уже. Путин не смог достичь абсолютно ничего из своих стратегических целей в Украине», — сказал Кирби, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга.

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Он подчеркнул, что Путин все еще не взял Киев, не сверг правительство, а РФ контролирует лишь небольшую часть украинской территории.

«Мариуполь до сих пор не взят. Он отвел свои войска от Киева. Он отвел свои войска от Чернигова. Харьков не взяли. Они не взяли Николаев на юге. Поэтому я думаю, что доказательство буквально в результатах, которые вы видите каждый день», — сказал он.

При этом Кирби отметил, что невозможно узнать, как долго будет продолжаться война.

«Она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильную вещь: отведет войска, отправит их домой и будет уважать украинский суверенитет. Но он выбрал другой путь», — добавил Кирби.

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