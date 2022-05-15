Украина может выиграть войну с Россией — генсек НАТО Столтенберг

15 мая, 16:18
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Столтенберг заявил, что Украина может победить в войне с Россией (Фото:PASCAL ROSSIGNOL / Reuters)

Столтенберг заявил, что Украина может победить в войне с Россией (Фото:PASCAL ROSSIGNOL / Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в воскресенье, 15 мая, заявил, что «Украина может выиграть» войну с Россией, развязанную Москвой.

Война России против Украины — главные события 15 мая

«Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Ей не удалось взять Киев. Они отступают из-под Харькова, их большое наступление на Донбассе остановилось. Россия не достигает своих стратегических целей», — цитирует Столтенберга CNN.

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Он заявил, что «Украина может победить», призвав Альянс продолжать отправлять военную помощь Киеву.

«Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом, союзники выделили и предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов», — сказал генсек НАТО.

Союзники выразили решительную поддержку Украине и «дальнейшему усилению сдерживания НАТО по обороне и долгосрочным последствиям войны, в частности, для нашей будущей позиции в отношении России», добавил Столтенберг.

В воскресенье, 15 мая, в Берлине проходит встреча глав МИД стран-членов НАТО.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   НАТО Берлин Йенс Столтенберг Россия-НАТО Война России против Украины

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