Украина имеет право возвращать все свои территории, победа Путина угрожала бы всему НАТО — Столтенберг 30 сентября, 19:59 Если НАТО позволит Путину выиграть войну — это будет не только катастрофой для Украины, но и опасно для Альянса, сообщил Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенбрг убежден, что Украина имеет полное право вернуть все временно оккупированные территории востока и юга страны.

Об этом он сообщил во время брифинга.

Столтенберг подчеркнул, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, а также Крым являются частью Украины и страны Альянса никогда не признают их аннексию.

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Он также подчеркнул: если НАТО позволит российскому диктатору Владимиру Путину выиграть войну — это будет не только катастрофой для Украины, но и опасно для Альянса.

«Потому что это создаст мир, где Путин будет видеть, что можно использовать войска, вторгаться в другую страну и устанавливать там свою сферу интересов. Когда вы слушаете его речь, он говорит не только про Украину, но и про страны НАТО, восточных союзников. Это будет более опасно для всех нас», — сказал Столтенберг.

Генсек также подчеркнул, что Россию ждут «катастрофические последствия», если она применит ядерное оружие, и вновь повторил, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда нельзя начинать.

30 сентября Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.