Украина имеет право возвращать все свои территории, победа Путина угрожала бы всему НАТО — Столтенберг
Если НАТО позволит Путину выиграть войну — это будет не только катастрофой для Украины, но и опасно для Альянса, сообщил Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Генсек НАТО Йенс Столтенбрг убежден, что Украина имеет полное право вернуть все временно оккупированные территории востока и юга страны.
Об этом он сообщил во время брифинга.
Столтенберг подчеркнул, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, а также Крым являются частью Украины и страны Альянса никогда не признают их аннексию.
Он также подчеркнул: если НАТО позволит российскому диктатору Владимиру Путину выиграть войну — это будет не только катастрофой для Украины, но и опасно для Альянса.
Генсек НАТО прокомментировал заявку Украины на вступление
«Потому что это создаст мир, где Путин будет видеть, что можно использовать войска, вторгаться в другую страну и устанавливать там свою сферу интересов. Когда вы слушаете его речь, он говорит не только про Украину, но и про страны НАТО, восточных союзников. Это будет более опасно для всех нас», — сказал Столтенберг.
Генсек также подчеркнул, что Россию ждут «катастрофические последствия», если она применит ядерное оружие, и вновь повторил, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда нельзя начинать.
30 сентября Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.
С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.
Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.