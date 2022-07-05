«Если не первая, то вторая цель». Может ли Украина уничтожить Крымский мост — военный эксперт 5 июля, 13:39 По мнению военного аналитика, чтобы уничтожить Крымский мост, нужно ядерное оружие (Фото:Rosavtodor.ru)

Офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что Украина не может уничтожить Крымский мост.

По его словам, хотя этот мост «если не первая, то вторая цель для украинской армии», так как через него поступают ресурсы для всего южного направления от Мариуполя до Херсонской области, у Украины «нет возможности уничтожить его».

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«Такие мосты уничтожаются ядерным оружием. Хотя бы вывести его из строя, на какой-то момент лишить возможности выполнять свои функции — для этого у вас еще нет оружия. А когда у вас такое оружие будет, то, думаю, 10−20 MGM-140, аналог Искандера — с ними вы можете вывести из строя обе нитки — автомобильную и железнодорожную — хотя бы на одну-две недели», — заявил Рустамзаде.

1 июля, жители оккупированной Россией Керчи сообщили о клубах дыма в районе Крымского моста. Кремлевский ставленник в Крыму Сергей Аксенов заявил, что причиной задымления стало «ДТП» и какие-то «учения» местных силовиков.

15 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Керченский мост (он же Крымский) будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия.



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