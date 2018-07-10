Украина может столкнуться с проблемой нелегальных мигрантов из-за политики ЕС – глава Госпогранслужбы

В скором времени Украина может столкнуться с резким увеличением количества нелегальных мигрантов, которые будут пытаться попасть в страну любой ценой, заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, пишет Укринформ.

По словам главы украинского пограничного ведомства, из-за политики Евросоюза по усилению мер в борьбе с незаконной миграцией, ее потоки могут переориентироваться на другие направления, в том числе и на Украину.

"Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться нелегально или дальше незаконно переходить границу в ЕС", - пояснил Цигикал.

Он добавил, что в первую очередь речь идет о выходцах из стран Африки и Ближнего Востока.

Глава ГПС подчеркнул, что Украине нужно усилить миграционное законодательство, а также ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

В последний месяц проблема нелегальных мигрантов вызвала политический кризис в Евросоюзе. Австрия и Италия резко выступают против беженцев. Представители этих двух стран, а также Германии и Франции, собрались на внеплановый экстренный саммит по вопросам миграции, однако прийти к согласию по вопросам беженцев не удалось.

Позже правительство Италии заявило о желании отказаться от приема кораблей международных миссий Евросоюза в Средиземном море, которые занимаются спасением мигрантов у побережья Ливии.

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