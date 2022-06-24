Макрон пообещал приложить усилия, чтобы Украина стала членом ЕС по упрощенной процедуре

24 июня, 04:46
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре. Приоритетной задачей является стабилизация геополитической ситуации.

Об этом он сообщил на брифинге в эфире Эспрессо.

«Мы понимаем, что Украина сейчас втянута в конфликт. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС», — сказал Макрон.

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По его словам, приоритетной задачей является стабилизация геополитической ситуации.

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" Мы должны действовать на несколько шагов вперед. Мы бы так не действовали при других условиях. Мы понимаем, что сейчас есть определенная усталость от войны и поэтому мы не можем допустить, чтобы такое продолжалось. Мы должны стремиться к стабилизации в рамках нынешних обстоятельств", — добавил президент Франции.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Франция Украина-ЕС Эммануэль Макрон Война России против Украины

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