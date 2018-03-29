Украина может разорвать Договор о дружбе с Россией

Незаконно аннексировав Крым, Россия грубо нарушила Договор о дружбе с Украиной и другие международные соглашения

Расторгнуть Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией считает необходимым заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Почему Украине нужно разорвать Договор о дружбе с Россией

В эфире Радио НВ Зеркаль отметила, что последним "грубым" нарушением этого договора было проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Также она считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна заключить договор нового формата для решения споров между странами.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украина и Россия заключили в 1997 году. До конца октября официальный Киев должен определиться относительно продолжения действия этого документа.

"Мы должны определиться с позицией до октября этого года о продлении действия этого договора. Мы видим, что этот договор не выполняется и в новых реалиях отношений с Россией мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты разрешения споров между странами", - заявила Зеркаль.

Вопрос о денонсации так называемого Большого или Базового договора между Украиной и Россией многократно поднимался в Киеве после оккупации Крыма. В декабре 2014-го года Верховная Рада попыталась принять решение о расторжении договора, впрочем тогда этот проект документа поддержан не был. Нецелесообразности прекращения Договора аргументировали тем, что в международных судах продолжается рассмотрение многочисленных дел об агерсии России против Украины.

Кто подписал Договор о дружбе с Россией и каковы были его условия

После распада Советского Союза отношения между Киевом и Москвой были напряжены. О необходимости заключения российско-украинского договора дипломаты заговорили в середине 1990-х. А в 1995 году президент Борис Ельцин на встрече с премьером Украины Евгением Марчуком подтвердил действие парафированного договора. Переговоры политиков тогда продолжались вдвое дольше запланированного времени.

Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты разрешения споров между странами

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией подписали президенты Леонид Кучма и Борис Ельцин в 1997 году.

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В соглашении прописаны принципы, на которых держатся отношения между двумя государствами: стратегическое партнерство, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Согласно статье 40, действие Договора автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит другой о желании прекратить его путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного периода.

В 2008 году договор был продлен на 10 лет. Его действие фактически истекает в апреле 2019 года.

Комментарий эксперта

Отказ от продолжения Договора о дружбе с Россией никак не повлияет ни на отношения между государствами, ни на дальнейшую политику Москвы, отмечает специалист по международному праву Евгений Огарков. Однако ограничительные меры в отношении украинцев Москва может принять после расторжения дипломатических отношений, рассказал специалист.

"Я думаю, что на самом деле непродление этого договора, учитывая, что он не выполняется со стороны Российской Федерации.. Я думаю, что вряд ли это будет иметь какие-то дополнительные последствия, кроме тех, которые мы уже имеем фактически на сегодняшний день. Относительно нерушимости границ, то этот принцип уже неоднократно нарушался со стороны Российской Федерации. Скорее всего, ситуация принципиально не изменится", - сказал Огарков.

В Госдуме России тоже предложили денонсировать Договор о дружбе с Украиной. Но только в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.