Все военные объекты в РФ на глубину в 1000 километров могут стать целью Украины — военный эксперт 8 декабря, 13:16 Российская авиабаза Энгельс-2 в Саратове, 4 декабря (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Редактор издания Defense Express военный эксперт Валерий Рябых в интерью Радио НВ заявил, что целью Украины могут стать все военные объекты в РФ на глубину 1000 километров.

Комментируя недавние взрывы на российских авиабазах Энгеьс-2 и Дягилево Рябых сказал Радио НВ, что то, что эти стратегические объекты были поражены — это «очень показательный факт».

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«И теперь можно говорить о том, что все объекты на территории Российской Федерации, по меньшей мере, на оперативную глубину 1000 километров, находятся под потенциальной угрозой ударов этим неизвестным оружием, которое, наблюдатели из США говорят, что вылетело где-то с территории Украины. Кто знает, а может где-то с приграничья между Беларусью и Украиной, из какой-то нейтральной зоны», — заявил военный эксперт.

Он подчеркнул, что нанесенные 5 декабря удары — это сигнал для террориста о том, что откровенно террористические действия, которые он совершает, не останутся безнаказанными.

«Следующий шаг — это какая-то, не знаю, божья кара, которая нанесет удар по тем же бомбардировщикам над акваторией Каспийского моря на расстоянии до двух тысяч километров», — предположил Рябых.

Утром 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.

В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. В результате атаки загорелся нефтенакопитель.



1 декабря немецкое издание Der Spiegel сообщало, что на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия, он переведен в состояние повышенной готовности.