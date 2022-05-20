Украина может получить ЗРК Patriot в рамках пакета помощи США на $40 миллиардов — WP 20 мая, 10:38 Цей матеріал також доступний українською ЗРК Patriot (Фото:niz196/flickr.com)

В рамках нового пакета помощи от США на 40 миллиардов долларов, который накануне одобрил Конгресс, Украина может получить зенитные ракетные комплексы Patriot и дальнобойную артиллерию, сообщает The Washington Post.

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Принятый законопроект предусматривает, что размер военной помощи Украине составит 20 миллиардов долларов.

Документ также включает более восьми миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти пять миллиардов долларов для решения потенциальной нехватки продовольствия и более миллиарда долларов для совокупной поддержки беженцев.

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19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов, ранее его одобрила Палата представителей. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Это крупнейший пакет помощи другой стране, который Конгресс принимал за последние два десятилетия.

9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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