США планируют передать Украине высокоточные дальнобойные снаряды Excalibur — Politico

21 августа, 17:36
Американская артиллерийская установка М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Американская артиллерийская установка М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

США планируют предоставить Украине высокоточные снаряды для артиллерии Excalibur. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания заявил, что Excalibur хотят включить в один из будущих пакетов военной помощи. Cнаряды не входили в последний транш на $775 млн.

«Это даст украинцам новое высокоточное оружие, с помощью которого можно будет поражать окопанные российские позиции и командные пункты», — пишет Politico.

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23 апреля СМИ сообщили, что Канада отправила Украине гаубицы, а также несколько высокоточных снарядов Excalibur, оставшихся после афганской войны.

Excalibur — высокоточный артиллерийский снаряд увеличенной дальности. Имеет GPS-наводку, дальность выстрела Excalibur из M777 с длиной ствола 39 калибров составляет 36 км.

Техника, которую передают или планируют передать Украине партнеры

19 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $775 млн. Он будет включать:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 105-мм гаубицы и 36 тысяч снарядов;
  • 15 разведывательных беспилотников Scan Eagle;
  • 40 машин с противоминной защитой;
  • дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM;
  • 1500 ПТРК TOW;
  • 1000 Javelin.
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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   США Военная помощь Снаряд Война России против Украины

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