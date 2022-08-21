США планируют передать Украине высокоточные дальнобойные снаряды Excalibur — Politico
Американская артиллерийская установка М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
США планируют предоставить Украине высокоточные снаряды для артиллерии Excalibur. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированный источник.
Собеседник издания заявил, что Excalibur хотят включить в один из будущих пакетов военной помощи. Cнаряды не входили в последний транш на $775 млн.
«Это даст украинцам новое высокоточное оружие, с помощью которого можно будет поражать окопанные российские позиции и командные пункты», — пишет Politico.
23 апреля СМИ сообщили, что Канада отправила Украине гаубицы, а также несколько высокоточных снарядов Excalibur, оставшихся после афганской войны.
Excalibur — высокоточный артиллерийский снаряд увеличенной дальности. Имеет GPS-наводку, дальность выстрела Excalibur из M777 с длиной ствола 39 калибров составляет 36 км.
19 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $775 млн. Он будет включать:
- боеприпасы для HIMARS;
- 105-мм гаубицы и 36 тысяч снарядов;
- 15 разведывательных беспилотников Scan Eagle;
- 40 машин с противоминной защитой;
- дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM;
- 1500 ПТРК TOW;
- 1000 Javelin.
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